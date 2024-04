In den vergangenen Tagen brach der Vulkan Ruang im Nordosten Indonesiens mehrmals aus. (Uncredited/BPBD Sitaro/AP/dpa)

Wie ein Sprecher der Einsatzkräfte mitteilte, können daher die von den örtlichen Behörden nach mehreren Eruptionen in den vergangenen Tagen in Sicherheit gebrachten 11.000 Menschen vorerst nicht in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren. Den Angaben zufolge bleibt auch der nächstgelegene internationale Flughafen in der Stadt Manado aufgrund aufsteigender Rauchsäulen bis auf weiteres geschlossen.

Das südostasiatische Indonesien mit seinen mehr als 17.000 Inseln liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, wo mehrere Erdplatten zusammenstoßen. Es kommt daher dort häufig zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen.

