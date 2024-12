BMF-Monatsbericht

Euro-Geldscheine (Symbolbild) (picture alliance/Jörg Carstensen)

Zum Vorjahresmonat gab es einen Zuwachs um gut neun Prozent auf gut 61 Milliarden Euro, wie aus dem jüngsten Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums hervorgeht. In den ersten elf Monaten des Jahres zusammen summierten sich die Einnahmen auf knapp 748 Milliarden Euro, was bezogen auf den Vorjahres-Zeitraum einem Plus von 3,8 Prozent entspricht. Die wirtschaftliche Lage wird im Monatsbericht des BMF als schwierig bis "allenfalls verhalten" bezeichnet. Auch die Aussichten für das kommende Jahr seien nicht gut.

Weiter heißt es, die gegenwärtige konjunkturelle Lage mache sich mittlerweile spürbar auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar. Dort sei in den nächsten Monaten keine Besserung zu erwarten.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.