Feuer an der Absturzstelle in Philadelphia. (Matt Rourke / AP / dpa )

Die Maschine vom Typ Learjet stürzte aus noch unbekannter Ursache in Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania ab. Der Unglücksort befindet sich in einem belebten Stadtviertel mit Wohnhäusern und Geschäften im Nordosten der Stadt. Mehrere Häuser und Fahrzeuge waren in Brand geraten.

Am vergangenen Donnerstag hatte es bereits in der Hauptstadt Washington ein Flugzeugunglück mit 67 Todesopfern gegeben: Eine Passagiermaschine und ein Militärhubschrauber waren aus noch ungeklärter Ursache zusammengestoßen und in den Fluß Potomac gestürzt.

