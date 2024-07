Die Eröffnungsfeier findet erstmals nicht in einem Stadion statt. (Sina Schuldt / dpa / Sina Schuldt)

Die Fahne wurde von Judoka Anna-Maria Wagner und Basketballer Dennis Schröder getragen. Bei der Parade dienen Sehenswürdigkeiten wie die Kathedrale Notre-Dame, der Louvre und der Trocadéro als Kulisse. Begleitet wird die Eröffnungsfeier von zahlreichen Aktionen und Auftritten. In der ersten Show-Einlage trat etwa die US-Sängerin Lady Gaga auf. Außerdem will der Hochseilkünstler Nathan Paulin die Seine in 34 Metern Höhe überqueren.

Für die Eröffnungsfeier wurden umfassende Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Rund 45.000 Polizisten und 15.000 Soldaten sind im Einsatz. Der Luftraum um Paris wurde in einem Umkreis von 150 Kilometern gesperrt.

Im französischen Bahnverkehr kommt es nach den Anschlägen auf das Streckennetz weiter zu Verzögerungen und Ausfällen. Die Reparaturarbeiten kämen indes voran, teilte die Staatsbahn SNCF mit. Reisende müssten sich jedoch über das gesamte Wochenende auf Einschränkungen einstellen.

