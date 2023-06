Fahnen der Special Olympics World Games Berlin 2023 wehen auf dem Messegelände vor Beginn der Special Olympics Weltspiele vom 17. bis 25. Juni 2023 in Berlin. (picture alliance / dpa / Andreas Gora)

Bundespräsident Steinmeier wird am Abend zugegen sein, um die Weltspiele der geistig und mehrfach Beeinträchtigten offiziell zu eröffnen. Neben der Athletenparade wird vor allem das Entzünden der Special-Olympics-Flamme zu den Höhepunkten zählen. 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden erwartet. Bereits vor der offiziellen Eröffnung laufen die ersten Wettbewerbe in der Rhythmischen Sportgymnastik.

Die Special Olympics World Games dauern neun Tage. Rund 7.000 Athleten aus 190 Nationen werden in 26 Sportarten antreten. Es ist die größte Multisport-Veranstaltung in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in München.

