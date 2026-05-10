Musikwettbewerb

Am Samstag findet der Eurovision Song Contest in Wien statt. (picture alliance / Weingartner-Foto)

Die Künstler und Künstlerinnen aus 35 Ländern sollen am frühen Abend mit ihren Teams über einen 200 Meter langen türkisfarbenen Teppich vom Burgtheater zum Wiener Rathaus laufen, wo sie auf einer Bühne vor Zuschauern empfangen werden. Es wird mit mehr als 10.000 Fans gerechnet. Die Halbfinals des ESC finden am Dienstag und Donnerstag statt, das Finale dann am Samstag.

Für Deutschland tritt Sarah Engels mit ihrem Song "Fire" an. Favorit für den diesjährigen ESC-Sieg ist den Wettbüros zufolge das finnische Duo Linda Lampenius und Pete Parkkonen mit ihrem von einem Geigenpart geprägten Song "Liekinheitin", gefolgt von dem Griechen Akylas mit seiner Spaßnummer "Ferto". Auch Dänemark, Australien, Frankreich und Israel werden Siegchancen zugerechnet.

In diesem Jahr nehmen so wenige Länder teil wie seit rund 20 Jahren nicht mehr. Grund ist unter anderem der Boykott von Spanien, Irland, den Niederlanden, Island und Slowenien. Sie hatten ihre Teilnahme abgesagt, weil Israel nicht von dem Wettbewerb ausgeschlossen wurde. Das hatten mehrere Ländern unter Verweis auf Israels Vorgehen im Gazastreifen gefordert. Rund um den Wettbewerb sind sowohl pro-palästinensische als auch pro-israelische Demonstrationen in Wien geplant. Hunderte Polizisten sollen tagtäglich bis zum ESC-Finale für Sicherheit sorgen.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.