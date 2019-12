Erschöpfte Ressourcen Hacker wollen den Klimawandel hacken

In Leipzig beginnt heute der 36C3 - der 36. Chaos Communication Congress, der sich zum größten Hacker-Event in ganz Europa entwickelt hat. Vier Tage lang werden über 20.000 an Computer und Netzpolitik Interessierte in der sächsischen Metropole erwartet. "Resource exhaustion" - Erschöpfung der Ressourcen lautet das Motto.

Von Manfred Kloiber und Peter Welchering

