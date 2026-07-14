Flut-Katastrophe 2021

Ein überflutetes Dorf im Kreis Ahrweiler nach der Hochwasserkatastrophe am 14. Juli 2021. (picture alliance / dpa / Boris Roessler)

Wie das Bundesfinanzministerium mitteilte, flossen bisher rund 6,2 Milliarden Euro an Wiederaufbauhilfe. Die Frist für Erstanträge endete am 30. Juni dieses Jahres. Es sei deshalb noch nicht absehbar, um wie viel sich das bisher von den Ländern gemeldete Gesamtschadensvolumen von zehn Milliarden Euro erhöhen werde, hieß es aus dem Finanzministerium. Die Mittel des 30 Milliarden großen Sondervermögens sind laut Bundesregierung ausschließlich für die Beseitigung von Flutschäden und den Wiederaufbau vorgesehen.

Versicherer: Besser vorbeugen

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft hat deshalb eine bessere Vorbeugung vor künftigen Extremwetterlagen in Deutschland gefordert. GDV-Präsident Asmussen betonte, neben dem Ahrtal müssten auch Gebiete in Mittel- und Hochgebirgen in den Blick genommen werden, die bei vergleichbaren Wetterlagen schwer getroffen werden könnten. Nach GDV-Angaben verursachen Elementarschäden durchschnittlich Kosten von rund zwei Milliarden Euro pro Jahr.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.