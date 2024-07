Streitthema in Israel

Ultraorthodoxe Juden protestieren gegen ihre Wehrpflicht (Archivbild). (Getty Images / Anadolu)

Dies teilten die Streitkräfte mit und beendeten damit eine jahrzehntelange Ausnahmeregelung. Die Ultraorthodoxen waren seit der Staatsgründung im Jahr 1948 vom Militärdienst befreit. Vor kurzem hatte das Oberste Gericht dies aber für nicht rechtens erklärt.

Die ultraorthodoxen Juden beanspruchen ihre Verschonung vom Dienst an der Waffe vor allem mit dem Argument, dass sie Zeit für das intensive Studium religiöser Texte in Religionsschulen benötigen. Ihre bisherige Befreiung ist in der isralischen Gesellschaft aber äußerst umstritten - auch, weil die israelische Armee bereits seit Längerem über einen Soldatenmangel klagt. Viele Ultraorthodoxe haben dennoch angekündigt, einer Einberufung nicht Folge zu leisten. Nach Angaben der Armee meldeten sich allerdings bereits einige von ihnen zum Dienst.

