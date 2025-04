Ostermärsche beginnen - Mehrere 10.000 Teilnehmer erwartet (Archivbild) (Fabian Sommer/dpa)

Insgesamt sind über die Feiertage bundesweit rund 100 Aktionen geplant. Es werden mehrere zehntausend Menschen erwartet. Den Auftakt bilden am späten

Nachmittag etwa Demonstrationen in Erfurt, Freiburg und Regensburg. In Stuttgart und Bremen finden Mahnwachen statt. Die Proteste richten sich in diesem Jahr gegen die aktuellen Aufrüstungspläne. Außerdem werden Friedensinitiativen zur Beendigung der Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten gefordert.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.