Der Schriftzug Eurovision Song Contest (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Pavlo Gonchar)

Nach Angaben der Veranstalter haben bislang zehn Länder hätten eine Teilnahme zugesagt. Bestätigt sind demnach Thailand, Südkorea, die Philippinen, Vietnam, Malaysia, Kambodscha, Laos, Bangladesch, Nepal und Bhutan.

Den Eurovision Song Contest gibt es seit 70 Jahren. Die europäische Ausgabe findet im Mai in Wien statt. Island, Irland, die Niederlande, Slowenien und Spanien boykottieren die Show wegen der Teilnahme Israels. Russland wurde nach der Invasion der Ukraine 2022 ausgeschlossen.

Auch in Asien könnte es wegen Konflikten zwischen Teilnehmerstaaten zu Kontroversen kommen. Unter anderem lieferten sich Thailand und Kambodscha im vergangenen Jahr tödliche Gefechte an ihrer gemeinsamen Grenze.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.