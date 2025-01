Ankunft in Riad

Der Flughafen in Riad - von der Ankunft der syrischen Delegation gibt es noch kein Bildmaterial. (picture alliance / Markus Mainka )

Wie Ressortchef Schaibani im Onlinedienst X mitteilte, wird er vom neuen Verteidigungsminister und dem Geheimdienstchef der syrischen Machthaber begleitet. Man wolle ein neues Kapitel in den Beziehungen beider Staaten aufschlagen, so Schibani. Die syrische Delegation wurde am Flughafen der Hauptstadt Riad vom saudischen Außenminister Chereidschi empfangen.

In Syrien selbst kündigten die neuen Machthaber an, die Presse- und Meinungsfreiheit zu stärken. Informationsminister Omar sagte der Nachrichtenagentur AFP, man arbeite am Wiederaufbau einer freien, objektiven und professionellen Medienlandschaft. Dazu wolle man auch die Arbeit für ausländische Presseteams erleichtern. Seit dem Sturz von Machthaber Assad haben sich die Vertreter der siegreichen Islamisten wiederholt betont gemäßigt geäußert. Unter anderem wurden bereits drei wichtige Ämter an Frauen vergeben.

