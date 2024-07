Von Baerbock empfangen

Außenministerin Baerbock empfängt ihren neuen britischen Amtskollegen Lammy in Berlin. (picture alliance/Thomas Koehler)

In Berlin wurde er von Bundesaußenministerin Baerbock empfangen. Dabei stellte Lammy eine Annäherung an die EU in Aussicht. Man wolle einen Neustart der Beziehungen zu Europa, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. Einen erneuten Beitritt zum Binnenmarkt oder der Zollunion werde die neue Regierung aber nicht anstreben.

Lammy war nach dem Erdrutschsieg der Labour-Partei am Donnerstag vom neuen Premierminister Starmer ernannt worden.

