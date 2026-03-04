Krieg im Nahen Osten

US-Admiral Charles Cooper, Chef des US-Zentralkommandos im Nahen Osten (Archivbild). (dpa / ZUMAPRESS.com / Michael Brochstein)

Der Chef des US-Regionalkommandos für den Nahen Osten, Admiral Cooper, erklärte in einem auf X veröffentlichten Video, bislang seien fast 2.000 Ziele im Iran attackiert und unter anderem ballistische Raketen, Abschussvorrichtungen und Drohnen getroffen worden. Die Armee habe auch 17 iranische Kriegsschiffe zerstört, darunter ein U-Boot. Cooper sagte, derzeit gebe es kein einziges iranisches Schiff mehr im Persischen Golf, in der Straße von Hormus und im Golf von Oman. Ziel sei, die gesamte iranische Marine zu versenken.

US-Präsident Trump hatte gestern Abend angekündigt, das sein Land den vom Iran bedrohten Schiffsverkehr in der Straße von Hormus absichern wolle. Er schrieb auf seiner Plattform "Truth Social", notfalls werde auch die US-Marine zum Einsatz kommen, um Tanker zu eskortieren. Zuvor hatte der Iran gedroht, passierende Schiffe anzugreifen.

Die Meeresenge zwischen dem Iran und dem Oman gilt als eine der wichtigsten Routen der wirtschaftlichen Seefahrt weltweit.

