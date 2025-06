Letzter Schultag vor den Sommerferien in drei Bundesländern (picture alliance / dpa / Bernd Weißbrod)

Kinder und Jugendliche haben dort ihren letzten Schultag für sechseinhalb Wochen. In Bayern beginnen die Sommerferien traditionell am spätesten - und zwar am 1. August.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.