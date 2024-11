SPD-Spitzenkandidatur

Boris Pistorius und Olaf Scholz: Erste SPD-Bundestagsabgeordnete fordern, mit dem Verteidigungsminister statt dem Kanzler als Spitzenkandidat in den Wahlkampf zu ziehen (Archivbild). (Christian Charisius / dpa / Christian Charisius)

Er strahle Tatkraft aus und habe die Fähigkeit, Dinge auf den Punkt zu bringen, ergänzte Weingarten. Der mecklenburg-vorpommerische Abgeordnete Arlt sagte dem "Tagesspiegel", Pistorius wäre ein hervorragender Kanzlerkandidat. Zuvor hatten sich bereits etliche Kommunalpolitiker für Pistorius ausgesprochen. Der frühere SPD-Vorsitzende Müntefering forderte eine offene Debatte über die Personalie und einen Entschluss auf dem Parteitag im Januar.

Parteichef Klingbeil warnte, ein Kandidatentausch würde nicht automatisch zum Erfolg führen. Generalsekretär Miersch sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, Scholz könne sich nur noch selbst durch einen persönlichen Rückzug aus dem Rennen nehmen.

Scholz: "Die SPD und ich, wir sind bereit, in diese Auseinandersetzung zu ziehen"

Scholz sagte vor dem Abflug zum G20-Gipfel in Brasilien auf die Frage, ob er unter allen Umständen auf der Kanzlerkandidatur bestehen werde, die SPD und er seien "bereit, in diese Auseinandersetzung zu ziehen, übrigens mit dem Ziel zu gewinnen".

Pistorius erreicht in Umfragen deutlich höhere Beliebtheitswerte als Scholz. Der Verteidigungsminister selbst hat sich mehrfach hinter eine erneute Kandidatur des Bundeskanzlers gestellt. Am Sonntag sagte er in Berlin: "Wir haben einen Kanzlerkandidaten, der ist der jetzige Kanzler".

