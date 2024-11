Die Kathedrale Notre-Dame in Paris während des Wiederaufbaus im August 2024 (picture alliance / Hans Lucas / Magali Cohen)

Demnach wird Frankreichs Präsident Macron am 29. November ein letztes Mal die Baustelle besuchen. Am 7. Dezember soll dann die feierliche Wiedereröffnung der weltberühmten Kathedrale im Zentrum der französischen Hauptstadt erfolgen. Dabei plant Macron laut dem Élysée-Palast, eine kurze Rede vor der Kathedrale zu halten. Auch beim ersten Gottesdienst am 8. Dezember wird der Präsident zugegen sein. Über die Auftritte des Präsidenten im Rahmen der Feierlichkeiten hatte es zuvor wegen der Trennung von Staat und Kirche in Frankreich Debatten gegeben.

Im Zuge von Renovierungsarbeiten war am 15. April 2019 auf dem Dach von Notre-Dame ein Feuer ausgebrochen. Es zerstörte Dächer und Dachstuhl, Teile des Gewölbes sowie den Vierungsturm. Macron kündigte damals den Wiederaufbau der gotischen Kathedrale binnen fünf Jahren an. Die Gesamtkosten beliefen sich demnach auf rund 700 Millionen Euro.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.