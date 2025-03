Forschung und Technik

Ein großes Thema ist die Entwicklung von Robotern in Verbindung mit künstlicher Intelligenz. (dpa)

Thema ist unter anderem die Entwicklung von Robotern in Verbindung mit künstlicher Intelligenz. Die Tagung solle zudem Innovationen fördern und dazu Startups, Wissenschaft sowie Anwender zusammenbringen, teilten die Organisatoren mit; dazu gehören die Technische Universität München, das Karlsruher Institut für Technologie und die Technische Universität Nürnberg. Begleitend zu der Konferenz gibt es einen Wettbewerb, in dem Roboter in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten – etwa im Fußball oder als Haushaltshelfer.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.