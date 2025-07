Der Moskauer Flughafen Scheremetjewo (Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua/dpa)

Die erste Maschine in die nordkoreanische Hauptstadt soll am frühen Abend vom Moskauer Flughafen Scheremetjewo abheben und nach einer Flugzeit von acht Stunden in Pjöngjang landen. Laut der Webseite der privaten russischen Fluggesellschaft Nordwind Airlines kosten die Tickets für die rund 6.500 Kilometer lange Strecke umgerechnet 484 Euro. Der erste Flug in die entgegengesetzte Richtung ist für Dienstag geplant. Ab dann sollen laut dem russischen Verkehrsministerium einmal im Monat Linienflüge zwischen den beiden Hauptstädten verkehren. Bisher gab es zwischen Moskau und Pjöngjang nur eine Zugverbindung.

Die beiden Verbündeten Russland und Nordkorea haben ihre Beziehungen zuletzt intensiviert. Pjöngjang ist einer der wichtigsten Unterstützer Moskaus im Angriffskrieg gegen die Ukraine und hat dafür auch Waffen geliefert und Soldaten entsandt.

