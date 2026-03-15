In Frankreich wurden die Bürgermeister und Kommunalparlamente neu gewählt. (AFP / Elodie Clement)

Ersten Hochrechnungen zufolge wurde der RN-Bürgermeister von Perpignan, Aliot, bereits in der ersten Runde mit absoluter Mehrheit im Amt bestätigt. In der südfranzösischen Hafenstadt Toulon liegt die Kandidatin des RN, Lavalette, mit 39,4 Prozent der Stimmen vor der unabhängigen amtierenden Bürgermeisterin Massi.

In allen etwa 35.000 Kommunen des Landes wurden die Gemeinde- und Stadträte bestimmt. Diese wählen wiederum die Bürgermeister. In Paris geht es um die Nachfolge der sozialistischen Bürgermeisterin Hidalgo. Besonderes Interesse gilt auch der Hafenstadt Marseille.

Landesweit hat nur etwa jeder zweite Wahlberechtigte seine Stimme abgegeben. Die Wahl gilt auch als Stimmungstest für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.