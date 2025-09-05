Bei der Entgleisung der historischen Standseilbahn "Elevador da Gloria" sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. (Armando Franca/AP/dpa)

Das staatliche Büro für die Untersuchung von Flug- und Bahnunfällen teilte mit, die Untersuchung des Bahnwracks sei abgeschlossen. Im Laufe des Tages solle ein vorläufiger technischer Bericht veröffentlicht werden. Die historische Standseilbahn "Elevador da Gloria" war am Mittwochabend voll besetzt entgleist.

Die Generalstaatsanwaltschaft teilte mit, dass acht der Todesopfer identifiziert worden seien. Es handele sich um fünf Portugiesen, zwei südkoreanische Staatsbürger und einen Schweizer. Nach Angaben des französischen Außenministeriums ist auch eine Frau mit französischer und kanadischer Staatsbürgerschaft unter den Todesopfern.

Meldungen, dass auch ein Deutscher bei dem Unglück ums Leben gekommen ist, haben sich laut Auswärtigem Amt bislang nicht bestätigt.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.