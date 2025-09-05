Bei der Entgleisung der historischen Standseilbahn "Elevador da Gloria" sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. (Armando Franca/AP/dpa)

Die historische Standseilbahn "Elevador da Gloria" war am Mittwochabend voll besetzt entgleist.

Wie die Generalstaatsanwaltschaft in Lissabon mitteilte, handelt es sich bei den Todesopfern um fünf portugiesische Staatsbürger, drei Briten, zwei Kanadier, zwei Südkoreaner sowie je eine Person aus den USA, Frankreich, der Schweiz und der Ukraine. 21 weitere Personen wurden verletzt.

Kein deutsches Todesopfer

Meldungen, wonach auch ein Deutscher bei dem Unglück ums Leben gekommen ist, bestätigten sich laut Auswärtigem Amt nicht. Portugiesische Medien hatten gestern vom Tod eines deutschen Familienvaters berichtet. Nach ARD-Informationen befindet sich der Mann unter den Schwerverletzten im Krankenhaus.

