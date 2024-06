Wattenmeer

Erste Flüge für Seehund-Zählungen

An der niedersächsischen Küste beginnen die ersten Flüge zur Zählung des Bestands der Seehunde im Wattenmeer. Bei Niedrigwasser sollen zwei Propellermaschinen mit Beobachtern an Bord zeitgleich im ostfriesischen Norddeich und in Mariensiel bei Wilhelmshaven starten.