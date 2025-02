"Der Wanderer über dem Nebelmeer", den der deutsche Maler der Romantik, Caspar David Friedrich (1774-1840) im Jahr 1817 schuf. (picture alliance / Heritage-Images / © Fine Art Images / Heritage Images)

Trotz seines hohen Stellenwerts in Deutschland ist Casper David Friedrich in Amerika relativ unbekannt. Der deutsche Botschafter in den USA, Michaelis, meinte, er sei zuversichtlich, dass sich das durch diese Ausstellung ändern werde. Zu sehen sind unter anderem die Bilder "Wanderer über dem Nebelmeer" und "Mönch am Meer".

Die Schau mit dem Titel "Caspar David Friedrich: The Soul of Nature" (Die Seele der Natur) behandelt den Ankündigungen zufolge vor allem die Art, wie sich der Maler Landschaften spirituell und emotional erschlossen hat. Die insgesamt ausgewählten fast 80 Werke aus 40 Jahren Schaffenszeit zeigten zudem, dass er ein "tiefes Verständnis für die Stellung des Individuums gegenüber der Natur" geprägt habe, heißt es.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.