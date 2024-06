Insgesamt gebe es fünf Brände, teilte Forstminister Yumakli mit. Zwei Brände in den Provinzen Istanbul und Izmir seien unter Kontrolle gebracht. Im Westen des Landes sowie am Schwarzen Meer wüteten weitere Feuer. Zahlreiche Löschflugzeuge und Helikopter sind demnach im Einsatz. In der Türkei sowie in Griechenland gibt es derzeit mit bis zu 45 Grad ungewöhnlich hohe Temperaturen für die Jahreszeit. In Athen wurde nach Angaben des Kulturministeriums wegen der extremen Hitze die Akropolis über den Mittag und Nachmittag geschlossen. Auch im Großraum Athen wurde vor erhöhter Waldbrandgefahr gewarnt.

