US-Abschiebegefängnis

Erste Häftlinge im "Alligator-Alcatraz" angekommen

In einem kurzfristig errichteten Abschiebegefängnis im US-Staat Florida sind die ersten Häftlinge eingetroffen. Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft sagte, eine Gruppe Migranten halte sich in der Anlage auf, die wegen ihrer Lage in den Everglades-Sümpfen als "Alligator-Alcatraz" bezeichnet wird. Zur Anzahl der Inhaftierten oder dem genauen Datum ihrer Ankunft äußerte er sich nicht.