Hurrikan Melissa

Die ersten Hilfslieferungen kommen auf Jamaika an. (AP / Marta Lavandier)

Auf den zwischenzeitlich gesperrten Flughäfen Jamaikas können inzwischen wieder Maschinen landen. Such- und Rettungsteams, die von den USA entsandt wurden, sind bereits auf der Insel. Im Moment gehe es darum, Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen und möglichen Verletzten zu helfen, erklärte Informationsministerin Dixon.

Auf Jamaika ist weiterhin mit steigenden Opferzahlen zu rechnen, auch weil viele Regionen nach wie vor von der Außenwelt abgeschnitten sind. Derzeit wird die Zahl der Toten mit 19 angegeben.

"Melissa" war am Dienstag als Hurrikan der stärksten Kategorie 5 auf die Südwestküste Jamaikas getroffen. Auch Haiti und Kuba haben mit den Folgen des Wirbelsturms zu kämpfen. Inzwischen hat sich "Melissa" deutlich abgeschwächt.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.