Todesstrafe

Protest gegen Hinrichtung von Marion Bowman in South Carolina (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Erik Verduzco)

Der 44-jährige Marion Bowman wurde in einem Gefängnis in der Stadt Columbia wegen der Ermordung seiner Schulfreundin Kandee Martin im Jahr 2001 hingerichtet. Bowman bestritt die Tat bis zum Ende.

Der verurteilte Afroamerikaner hatte mehrfach Berufung eingelegt, um seine Hinrichtung hinauszuzögern. Unter anderem warf er einem ihn vertretenden Anwalt eine "rassistische Einstellung" vor.

Im vergangenen Jahr hatte es in den USA insgesamt 25 Hinrichtungen gegeben - drei davon durch den umstrittenen Einsatz von Stickstoff, alle anderen durch die Todesspritze. In den nächsten zwei Wochen sind weitere vier Exekutionen geplant - zwei in Texas, eine in Alabama und eine in Florida.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.