Die Grünen-Politikerin Simone Fischer spricht im Bundestag. (IMAGO/dts Nachrichtenagentur)

Fischer sagte der Illustrierten "Bunte", es sei höchste Zeit, dass Vielfalt auch im Bundestag sichtbar werde. Das Parlament sei längst nicht so divers wie die Gesellschaft, die es vertreten solle. So hätten in Deutschland zehn Prozent der Bevölkerung einen Behindertenausweis. Das entspreche mehr als acht Millionen Menschen. Die Zahl der kleinwüchsigen Menschen liege bei rund 100.000.

Fischer ist pflegepolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion und den Angaben zufolge eine von zwei Frauen mit Behinderung im Bundestag. Für die SPD sitzt die gehörlose Abgeordnete Heubig im Parlament.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.