Der Weltraumbahnhof Alcantara (AFP/EVARISTO SA )

Die erste kommerzielle Rakete des Landes stürzte kurz nach dem Start ⁠am Weltraumbahnhof Alcantara ab. Als Grund nannte das an dem Vorhaben beteiligte südkoreanische Unternehmen Innospace technische Probleme. Bei dem Absturz in einer Sicherheitszone sei aber niemand zu Schaden gekommen. Die Rakete hatte den Angaben zufolge unter anderem fünf Kleinsatelliten für nicht genannte Kunden an Bord.

Brasilien gilt als Motor der südamerikanischen Raumfahrt und kooperiert in dem Bereich sowohl mit China als auch mit den USA und weiteren Ländern.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.