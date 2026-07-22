Premierminister Lecornu hatte vor Wochen die Tests angekündigt. Nun erklärte der Premier im Interview mit dem Magazin "Paris Match", dass es erste Kündigungen gibt. Bei den Drogentests sei es ihm nicht darum gegangen Exempel zu statuieren, sagte Lecornu. Stattdessen hätten viele der Mitarbeiter, die einer Drogenkontrolle unterzogen wurden, Zugang zu äußerst sensiblen Informationen.
Neben dem Schutz von sensiblen Informationen dürfte ein weiterer Grund sein, im Kampf gegen die Drogenkriminalität in Frankreich glaubhaft zu bleiben.
Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.