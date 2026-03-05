Gestrandete Urlauber

Der erste Evakuierungsflug aus dem Oman ist in Frankfurt gelandet. (Hannes P. Albert / dpa / Hannes P. Albert)

Die Lufthansa-Maschine aus Maskat im Oman landete um kurz vor acht auf dem Frankfurter Flughafen. An Bord befanden sich Deutsche, die wegen des Iran-Kriegs in Ländern am Persischen Golf gestrandet waren. Sie mussten zunächst auf dem Landweg nach Maskat reisen.

Bundesaußenminister Wadephul kündigte zwei weitere von der Bundesregierung gecharterte Flüge aus den Golfstaaten an. Die Flüge seien für den heutigen Donnerstag und Freitag geplant. Zudem ⁠verwies der CDU-Politiker darauf, dass allein heute in Dubai und Abu Dhabi 250 kommerzielle Flüge vorgesehen seien, einige gingen auch nach Deutschland.

Insgesamt sitzen rund 30.000 deutsche Touristen in der Krisenregion fest.

Mehr zum Thema:

Diese Nachricht wurde am 05.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.