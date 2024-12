Nach feierlicher Wiedereröffnung

Frankreichs Präsident Macron besucht die erste Messe in der wiedereröffneten Kathedrale Notre-Dame. (dpa-news / AP / Sarah Meyssonnier)

Auch Kranke, Menschen mit Behinderungen und Obdachlose nehmen teil. Mit ihnen werden die Bischöfe anschließend zu Mittag essen.

An der gestrigen Wiedereröffnung hatten Staats- und Regierungschefs aus aller Welt teilgenommen, darunter der designierte US-Präsident Trump, der ukrainische Präsident Selenskyj sowie Bundespräsident Steinmeier. Macron erklärte in seiner Rede, Notre-Dame sei ein Symbol für das, was Menschen leisten könnten.

Die Kathedrale war nach dem verheerenden Brand im April 2019 in nur fünf Jahren originalgetreu restauriert worden.

