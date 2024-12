Nach Wiedereröffnung

Erste Messe in Pariser Kathedrale Notre-Dame gefeiert

In Paris ist am Morgen zum ersten Mal ein kompletter Gottesdienst in der restaurierten Kathedrale Notre-Dame gefeiert worden. Im Rahmen der Zeremonie segnete Erzbischof Ulrich auch den neuen von dem Künstler Guillaume Bardet geschaffenen Altar. In seiner Predigt betonte der Erzbischof, dass Gott die Seinen nie allein lasse.