Der frühere Finanzminister Bruno Le Maire wird neuer Verteidigungsminister in Frankreich (Archivfoto). (picture alliance/abaca/Vernier Jean-Bernard/JBV News)

Der Élysée-Palast teilte die Namen von 18 Ministerinnen und Ministern mit. Auf Lecornus vorherige Position als Verteidigungsminister rückt der ehemalige Wirtschafts- und Finanzminister Le Maire. Neuer Wirtschaftsminster wird der ehemalige Vizepräsident der Nationalversammlung Lescure. Die Spitzen der meisten anderen Schlüsselressorts bleiben unverändert. Im Amt bestätigt wurden Barrot als Außenminister sowie Retailleau als Innenminister. Das Justizminsterium wird weiter vom Politiker Darmanin geführt. Die einstige Premierministerin Borne behält ihren Posten als Bildungsministerin.

Am Dienstag wird Lecornus Regierungserklärung in der Nationalversammlung sowie die Ernennung des zweiten Teils des Kabinetts erwartet. Die Vorgängerregierung unter Bayrou wurde vor knapp einem Monat mit einem Misstrauensvotum gestürzt.

