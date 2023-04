Kasachstan

Die erste Partie der WM endete mit einer Punkteteilung. (dpa / picture alliance / Michael Bihlmayer)

Bei dem Duell um den WM-Thron gibt es in diesem Jahr ein Novum: Dauerweltmeister Magnus Carlsen tritt nach zehn Jahren nicht mehr an, dem Norweger fehlt nach eigenen Angaben die Motivation. In allen bisherigen Duellen nach der Premiere im Jahr 1886 hatte der Champion seinen Titel zu verteidigen versucht.

Die Partie war die erste von maximal 14 und einem möglicherweise entscheidenden Tiebreak. Dieser würde am 30. April stattfinden, gespielt wird täglich um 11.00 Uhr deutscher Zeit. Sieben Ruhetage soll es zudem insgesamt geben.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.