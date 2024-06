Nordrhein-Westfalen

Erste Waffenverbotszone in Köln-Mülheim (imago-images / tomas1111)

Auf dem Wiener Platz als einem der Kriminalitätsschwerpunkte darf niemand Messer, Schlagstöcke, Pfefferspray und andere Waffen mit sich führen. Das gelte jeden Tag, 24 Stunden lang, sagte ein Sprecher der Kölner Polizei. In der Stadt gibt es außerdem zwei andere Waffenverbotszonen, die aber nur zu bestimmten Zeiten gelten - vor allem am Wochenende. Eine weitere nicht permanente Zone gibt es in Düsseldorf, sie gilt in der Altstadt und für einen Teil des Rheinufers.

Über permanente Waffenverbotszonen wird auch in anderen Bundesländern diskutiert. Am Hamburger Hauptbahnhof wurde bereits im Oktober vergangenen Jahres eine solche Zone eingerichtet.

