Washington

In der Innenstadt gab es kleinere Straßenblockaden. Außerdem wird in Sozialen Medien dazu aufgerufen, dass Menschen Plakate gegen Trump in ihre Fenster hängen sollen.
Trump hat 800 Nationalgardisten aktiviert und die Polizei der Hauptstadt direkt unter Kontrolle der Justizministerin gestellt. Als Begründung gibt er an, die öffentliche Sicherheit in der Hauptstadt wiederherzustellen zu wollen. Die demokratische Bürgermeisterin Bowser verwies dagegen auf einen Rückgang der Gewaltkriminalität seit einem Anstieg im Jahr 2023.
