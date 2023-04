Letzte Generation

Proteste der "Letzten Generation" für Klimaschutz in Berlin (Hannes P. Albert/dpa)

Die Polizei schritt frühzeitig ein, um Blockaden nach Möglichkeit zu verhindern. Trotzdem kam es an mehreren Stellen zu kleineren Behinderungen. Insgesamt hatten die Aktivisten angekündigt, mit bis zu 800 Anhängern in den nächsten Tagen für Störungen zu sorgen. Die Gruppe beklagt fehlenden Klimaschutz und verlangt die Einsetzung eines Gesellschaftsrats mit per Los bestimmten Mitgliedern. Dieser soll Pläne für ein Aus fossiler Energien wie Öl, Kohle und Gas in Deutschland bis 2030 ausarbeiten.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.