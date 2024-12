Die gehörlose Bundestagsabgeordnete Heike Heubach erhält Auszeichnung. (Kay Nietfeld/dpa)

Damit wird die erste Bundestagsrede in Gebärdensprache gewürdigt. Heubach, SPD, gebärdete ihre Rede zur geplanten Novellierung des Baugesetzbuches am 10. Oktober 2024. Eine Gebärdendolmetscherin übersetzte simultan in gesprochenen Text.

Der Preis wird jedes Jahr vom Seminar für Allgemeine Rhetorik an der Universität Tübingen vergeben. In der Begründung ist von einem "bewegenden Beispiel einer veränderten politischen Redekultur im Zeichen von Inklusion" die Rede.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.