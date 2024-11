Abstimmung

Die Skyline von Bukarest (Getty Images / iStockphoto / CIPhotos)

Die Wahlberechtigten haben von 6 bis 20 Uhr Zeit, ihre Stimmen abzugeben. 13 Personen kandidieren für die Nachfolge von Präsident Iohannis. In den jüngsten Umfragen lag Regierungschef Ciolacu vorn. Chancen auf eine Teilnahme an der Stichwahl in zwei Wochen werden auch dem rechtspopulistischen Politiker Simion zugerechnet.

Das Abschneiden der Kandidaten in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl könnte Auswirkungen auf die künftige politische Ausrichtung Rumäniens haben. Bereits in einer Woche wird dort die Parlamentswahl durchgeführt.

