Ifo-Geschäftsklima-Index

Das Münchner Ifo-Institut gibt den sogenannten Geschäftsklima-Index jetzt mit 88,6 Punkten an, nach 87,6 Punkten im Vormonat. Die Wirtschaft zeige erste Signale einer Belebung, erklärte das Institut.
Der Stimmungsaufschwung sei allerdings noch nicht in der Breite angekommen, sagte Ifo-Umfragechef Wohlrabe der Nachrichtenagentur Reuters. So habe sich das Geschäftsklima in der Auto-, Chemie- und Metallbranche zwar verbessert, im Maschinenbau und bei Herstellern elektrischer Ausrüstungen habe es sich hingegen eingetrübt.
Diese Nachricht wurde am 23.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.