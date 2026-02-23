Ifo-Geschäftsklima-Index
"Erste Signale einer Belebung"

Die Unternehmen in Deutschland bewerten die wirtschaftliche Lage geringfügig optimistischer als im Januar.

    Das Eingangsschild des IFO-Instituts in München
    Der Geschäftsklimaindex ist etwas gestiegen. (IMAGO / ecomedia/robert fishman)
    Das Münchner Ifo-Institut gibt den sogenannten Geschäftsklima-Index jetzt mit 88,6 Punkten an, nach 87,6 Punkten im Vormonat. Die Wirtschaft zeige erste Signale einer Belebung, erklärte das Institut.
    Der Stimmungsaufschwung ‌sei allerdings noch nicht ⁠in der Breite ⁠angekommen, sagte Ifo-Umfragechef Wohlrabe der Nachrichtenagentur Reuters. So habe sich das Geschäftsklima in der Auto-, Chemie- und Metallbranche zwar verbessert, im Maschinenbau und bei Herstellern elektrischer Ausrüstungen habe es sich hingegen eingetrübt.
