Der Bundestag hatte die Einsetzung im Juli mit den Stimmen von Union, SPD, Grünen und Linken beschlossen. Neben 14 Abgeordneten sollen dem Gremium auch 14 Sachverständige angehören. Bis Mitte 2027 soll die Kommission dem Bundestag einen Bericht mit Empfehlungen für künftige Krisen vorlegen.
Die Corona-Krise hatte 2020 begonnen, die letzten bundesweiten Alltagsauflagen endeten zu Ostern 2023. In der vergangenen Wahlperiode war eine große Analyse und Auswertung der Schutzmaßnahmen mit Masken, Tests und vielen Beschränkungen nicht zustandegekommen.
