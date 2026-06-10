Die Teilnehmer von Bund, Land und Kommunen hätten unter anderem besprochen, wie der Umleitungsverkehr gemeinsam verbessert werden könne, hieß es im Anschluss. Darüber hinaus plane man ein abgestimmtes Baustellenmanagement. Konkrete Maßnahmen hingen noch davon ab, was die laufenden Untersuchungen der Brücke ergäben.
Die A565-Rheinbrücke war vor einer Woche wegen neu entdeckter Schäden überraschend gesperrt worden. Sie ist die wichtigste Ost-West-Verbindung für die Region rund um Bonn und Köln.
Aus dem Deutschlandfunk-Programm
Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.