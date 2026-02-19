Washington

US-Präsident Trump, Vizepräsident JD Vance (l.) und US-Außenminister Marco Rubio vor Beginn der ersten Sitzung des Friedensrats. (Mark Schiefelbein / AP / dpa)

Trump sagte in seiner Eröffnungsansprache, das Wort Frieden sei einfach auszusprechen, Frieden sei aber nur schwer zu erreichen. Er behauptete erneut, er habe acht Kriege beendet.

Im Mittelpunkt des Treffens steht dem Weißen Haus zufolge der Gazastreifen. Nach Angaben des US-Präsidenten sind von den rund 20 Mitgliedsstaaten mehr als sieben Milliarden Dollar für den Wiederaufbau des Palästinensergebiets zusammengekommen. Seine Regierung werde einen Beitrag von zehn Milliarden Dollar leisten, sagte Trump.

Dem "Friedensrat" gehören unter anderem Ägypten, Israel, die Türkei, Ungarn, Argentinien und Pakistan an. Bei der ersten Sitzung ist Deutschland zwar auf hoher Beamtenebene vertreten, eine Mitgliedschaft lehnt die Bundesregierung aber ab. Sie sieht darin - wie zahlreiche andere Staaten auch - eine unerwünschte Konkurrenz zum UNO-Sicherheitsrat.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.