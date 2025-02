Neue Wahlperiode

Die Abgeordneten des Bundestags kommen zu ersten Sitzungen nach der Wahl zusammen. (picture alliance / dpa / Fabian Sommer)

CDU und CSU wollen den Fraktionsvorstand neu wählen. Außerdem erneuern die Schwesterparteien ihre Fraktionsgemeinschaft. Die AfD kommt ebenfalls zur konstituierenden Sitzung zusammen und wählt ihre Fraktionsspitze. Hier treten die beiden Vorsitzenden Weidel und Chrupalla erneut an. Außerdem soll entschieden werden, ob die umstrittenen Abgeordneten Krah und Helferich in die Fraktion aufgenommen werden sollen. Auch Die Linke trifft sich zur konstituierenden Sitzung. Inhaltlich will sie sich mit der Vorbereitung der anstehenden Wahlperiode beschäftigen.

Bei SPD und Grünen sind lediglich gemeinsame Sitzungen der bisherigen und neuen Abgeordneten geplant. Personalentscheidungen stehen nicht auf den Tagesordnungen.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.