Wegen der Kämpfe festsitzende Touristen im Jemen sollen ausgeflogen werden. (picture alliance/Xinhua News Agency/Mohammed Mohammed)

Ein Evakuierungsflug mit fast 180 Personen sei von der jemenitischen Insel Sokotra aus in Richtung Saudi-Arabien gestartet, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur im Jemen, Saba. Weitere Flüge seien für die kommenden Stunden geplant.

Bei den Touristen handelt es sich um mindestens 60 Russen sowie unter anderem um Franzosen, Briten und US-Bürger. Laut CNN waren unter den Festsitzenden auch 14 Menschen, die mit einem Berliner Reisebüro in den Jemen gekommen sind.

Sokotra ist von dem Konflikt auf dem Festland weitgehend verschont worden. Die Insel verfügt über eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt. Sie gilt als beliebt bei Abenteuer-Reisenden und Influencern.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.