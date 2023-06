Tauchbootunglück am Titanic-Wrack

Trümmer des Tauchboots "Titan" werden am Pier der kanadischen Küstenwache vom einem Schiff entladen. (Paul Daly / The Canadian Press / AP / / Paul Daly)

Wie die US-Küstenwache mitteilte, wurden vermutlich auch menschliche Überreste geborgen. Fachleute werden die Funde nun untersuchen. Sie waren vergangene Woche unweit des Wracks der 1912 gesunkenen "Titanic" am Meeresgrund in rund 3.800 Metern Tiefe entdeckt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Tauchboot wohl infolge einer Beschädigung von den enormen Wassermassen schlagartig zerdrückt. Fünf Passagiere an Bord kamen ums Leben. Es handelte sich um den französischen Forscher Paul-Henri Nargeolet, der als einer der bekanntesten Experten für das Titanic-Wrack galt, der Chef der Betreiberfirma des Tauchboots, "Ocean Gate Expeditions", Stockton Rush, sowie drei Touristen.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.