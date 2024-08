Nach Dekret

Ukrainische Flüchtlinge sitzen auf einem Bürgersteig, nachdem sie ihr Gästehaus in Ungarn verlassen mussten. (AFP / ATTILA KISBENEDEK)

Nach Einschätzung der Regierung in Budapest sind in der Ukraine nur rund die Hälfte der Regionen vom russischen Angriffskrieg betroffen. Wie die Organisation Migration Aid mitteilte, wurden in Ungarn bereits Flüchtlinge aufgefordert, ihre Unterkünfte zu verlassen. So mussten in Kocs nördlich Budapest etwa 120 Menschen unter Aufsicht der Polizei ein Gästehaus verlassen, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Es soll sich überwiegend um Frauen und Kinder der Roma aus der Westukraine handeln.

Ungarn hat deutlich weniger Kriegsflüchtlinge aufgenommen als andere EU-Länder. Ministerpräsident Orban unterhält trotz des russischen Überfalls der Ukraine weiter enge Beziehungen zu Moskau. Waffenlieferungen an die Ukraine lehnt Orban ab.

