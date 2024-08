In Großbritannien bereitet sich die Polizei auf weitere Ausschreitungen vor. (Jordan Pettitt/PA Wire/dpa)

Ein Gericht in Liverpool verurteilte einen Mann zu drei Jahren Haft, der bei Krawallen in Southport einem Polizisten ins Gesicht geschlagen hatte. Zwei weitere Männer müssen für 30 beziehungsweise 20 Monate ins Gefängnis. Sie waren an Krawallen in Liverpool beteiligt. Alle drei hatten die Vorwürfe eingeräumt.

Insgesamt waren nach den Unruhen mehr als 400 Menschen festgenommen worden. Gegen rund 100 Randalierer wurde Anklage erhoben. Die britische Regierung hatte angekündigt, hart durchzugreifen.

Die Krawalle hatten nach einer Messerattacke in der Stadt Southport Ende Juli begonnen, bei der drei Mädchen getötet wurden. Im Internet verbreiteten sich anschließend Falschmeldungen über die Identität des jugendlichen Täters.

